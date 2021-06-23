Полицейские Шымкента спасли жителя, пытавшегося свести счеты с жизнью.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента, горожане заметили на автомобильном мосту по улице Капал батыра мужчину, пытавшегося прыгнуть, и вызвали полицию.

Инспектор полка патрульной полиции Нуржан Садхан отреагировал первым. Он подкрался сзади незаметно и обхватил мужчину, не оставив ему ни малейшего шанса на суицид.

Полицейские также отметили, что несостоявшийся самоубийца сейчас в полном порядке. Ему оказана психологическая помощь, он дает пояснения по данному факту.