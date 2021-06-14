За прошедшие сутки в городе Шымкент вакцинировано 2 435 человек: I компонент – 1 503, II компонент — 932.

Всего с начала прививочной кампании вакцинирован 207 471 человек. Из них 111 647 человек получили два компонента вакцины.

На 13 июня зарегистрировано 42 случая КВИ (симптомные — 21, бессимптомные – 21). 9 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 33 человека взяты на домашний карантин. Всего на сегодняшний день в специализированных инфекционных стационарах имеется 1 276 мест.

На территории города по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований функционируют 20 мобильных групп. 13 июня 2021 года проведена проверка 187 объектов (186 объектов предпринимательства, 1 частный объект). Из них в 8 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

Эпидемиологическая ситуация в Шымкенте стабильная. Увеличивается количество прививочных пунктов. Призываем жителей города соблюдать масочный режим в общественном месте и как можно быстрее получить вакцину.