Полицейские Туркестанской области задержали молодого человека, хранившего наркотики в туалете.

Во время очередных рейдовых отработок в Байдибекский РОП поступило сообщение по факту хранения наркотиков в крупном размере одним из жителей района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выехали по указанному адресу и задержали подозреваемого, жителя Байдибекского района. При обыске во дворе его дома оперативники обнаружили под крышей туалета полиэтиленовый пакет с содержимым наркотического средства растительного происхождения со специфическим запахом. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 УК РК “Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта”. Согласно заключению, наркотическое средство оказалось “высушенной марихуаной” общим весом около 14 грамм.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.