Нелегальную «плантацию» обнаружили в подвале шымкентца

Нелегальную «плантацию» обнаружили в обычном подвале жилого дома в Шымкенте. Как выяснилось, хозяин помещения превратил его в полноценную мини-ферму по выращиванию запрещённых растений.

Под землёй — лампы, вентиляция и всё необходимое оборудование для культивации. По данным следствия, мужчина занимался этим не первый месяц — подпольный «урожай» он выращивал с прошлого года, причём в крупном размере.

Во время обыска полицейские изъяли наркосодержащие растения — «марихуану», а также всю технику, с помощью которой поддерживались условия для ее роста. Теперь вместо «урожая» мужчине предстоит разбирательство с законом.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование. Напоминаем, незаконное культивирование, хранение и распространение наркотических средств влечёт за собой серьёзную уголовную ответственность», — Бауыржан Карбеков, старший оперуполномоченный по особо важным делам ДП Шымкента.