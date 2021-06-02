Распоряжением акима города Шымкент руководителем городского управления физической культуры и спорта назначен Туманбаев Бауыржан Калмухамедович.

Бауыржан Калмухамедович родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области. Образование — высшее, специальность — преподаватель физической культуры и тренер по спорту, бакалавр государственного управления. Заслуженный тренер РК по вольной борьбе.

Трудовую деятельность начал в 1991 году тренером детско-юношеской спортивной школы №1. Далее в разные годы работал заместителем заведующего отделом в отделе образования и спорта Сайрамского района, руководителем отдела, руководителем отдела спорта ЮКО. С 2013 по 2017 годы работал в должности заместителя руководителя управления физической культуры и спорта ЮКО.

В 2017 году директором специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам ЮКО, в 2018 году директор центра подготовки олимпийского резерва города Шымкент.

С 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя