С 2021 по 2025 годы за счет частных инвестиций планируется реализовать 181 проект стоимостью 2,6 трлн в тенге.

В результате будет создано 27 тысяч рабочих мест. Для развития промышленного потенциала Туркестанской области планируется реализация нескольких крупных проектов. Один из них — строительство химического комплекса «Састобе». Уникальность этого проекта в том, что в Казахстане на сегодняшний день не существует аналогичного завода.

На выездном брифинге, организованном Службой центральных коммуникаций при Президенте РК аким области Умирзак Шукеев поделился Комплексным планом развития Туркестанской области на специальной площадке библиотеки «Farab» в городе Туркестан.

Реализация данного проекта придаст мощный импульс развитию химической отрасли в Казахстане. На заводе планируется производить химическую продукцию, каустическую соду, ПВХ, карбид кальция, цемент. Стоимость проекта — 136,6 млрд тенге. На производственном объекте, который откроют в 2023 году будет трудоустроено 1 000 человек. На сегодняшний день под строительство комплекса выделен земельный участок, разработана проектно-сметная документация на подведение необходимой инфраструктуры к комплексу. Решен вопрос поэтапного финансирования строительства инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2025».

Вместе с тем в Туркестанской области ведется строительство нового нефтеперерабатывающего завода по переработке углеводородного сырья мощностью 2 млн тонн в год для производства моторного топлива 5 класса и нефтехимической продукции. На новом заводе, строительство которого ожидается завершить в следующем году, будет создано 650 рабочих мест. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы.

Наряду с этим, в тестовом режиме запущен угольно-химический завод. Стоимость проекта по переработке углеводородного сырья мощностью 100 тыс. тонн в год для производства моторного топлива 5 класса и нефтехимической продукции составила 3,1 млрд тенге. Создано более 100 новых рабочих мест.