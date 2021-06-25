Отказ в приеме таких банкнот влечет за собой административную ответственность согласно статье 206 Кодекса об административных правонарушениях.

НБК напоминает, что банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством.

Они находятся в обращении наряду с монетами в 200 тенге. Их обязаны принимать по всем видам платежей, банковских операций и переводов.

Эти банкноты можно разменять и обменять во всех отделениях банков и АО «Казпочта», а также в филиалах НБК. Они изымаются из оборота только по мере их естественного износа.

Если у вас не приняли купюры номиналом 200 тенге, то нужно обратиться в ближайший территориальный филиал НБК.

Рекомендуем производить видеофиксацию либо требовать письменное обоснование отказа в приеме банкноты.