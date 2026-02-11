Что делать со «старыми» банкнотами 5 тысяч тенге?

Несмотря на то что банкнота номиналом 5 000 тенге старого образца была выведена из обращения ещё осенью прошлого года, такие купюры по-прежнему остаются на руках у жителей.

В торговых точках их нередко отказываются принимать, что вызывает вопросы у горожан. В Национальном банке сообщили, что принимать в торговых точках их не должны. С 25 сентября 2025 года банкноты номиналом 5 000 тенге старого образца официально изъяты из денежного обращения

Ботагоз Алманова, старший эксперт-кассир ШФ РГУ «Национальный банк РК»:

«Банкноты номиналом 5 000 образца 2011 года можно обменять в банках второго уровня и АО «Казпочта» до 25 сентября 2028 года. Банкноты образца 2011 года в настоящее время не выпускаются в обращение в связи с их изъятием».

Но на этом изменения не заканчиваются. В 2026 году ожидается обновление ещё двух номиналов. Банкнота номиналом 500 тенге уже разработана и выпущена, её ввод в обращение запланирован на второй квартал 2026 года. Кроме того, к концу текущего года ожидается выпуск новой банкноты номиналом 20 000 тенге.

Ботагоз Алманова, старший эксперт-кассир ШФ РГУ «Национальный банк РК»:

«Выпуск новых банкнот направлен на повышение степени их защиты. Главное отличие новых купюр от прежних заключается в их размере. Специалистами Национального банка был проведён анализ размеров банкнот, используемых в мировой практике. Его результаты показали, что уменьшенный формат является более удобным при транспортировке, пересчёте и хранении».

Профилактическое обновление банкнот проводится каждые восемь лет. После года параллельного обращения старые купюры можно обменять в банках второго уровня и в АО „Казпочта“ в течение трёх лет. По истечении этого срока обмен будет осуществляться бессрочно через филиалы Национального банка.