Новые маршруты, новые автобусы, новые возможности? Шымкент пытается изо всех сил соответствовать статусу города республиканского значения.

Транспортные компании постепенно обновляют автопарк, появляются новые маршруты. Общественный транспорт работает по новой комплексной схеме. Правда, не все ей довольны.

Пассажиры на остановке вглядываются в номера проезжающих автобусов. О том, что теперь маршрут под девятым номером теперь проходит через Шымсити, многие слышат впервые.

Водитель Мурат Мырзагалиев перешел на новый маршрут по просьбе руководства. Говорит, что пока людей не много, но со временем пассажиров станет больше. Маршрут станет востребован: 9-ый автобус едет через Асар. А его конечная остановка — базар Автонур.

Пассажиры недовольны исчезновением множества популярных маршрутов. Говорят, теперь приходится ездить с пересадками. Особенно накладно многодетным семьям.

Возмущает пассажиров и то, что утверждая новую схему маршрутов, не учитывается мнение горожан.

Так возмущена, не знаешь какой автобус, куда идёт. Все время спрашивать надо. Каждые две недели меняют маршрут. Верните назад как раньше ездили, возмущается

Любовь Гопак, жительница г. Шымкента.

Ежедневно телефоны контакт-центра » iKomek — 109″ разрываются от звонков. Горожане требуют пересмотреть схему движения автобусов.

— Очень много звонков про новые маршруты, работу общественного транспорта, говорит Молдир Ескараева, оператор центра iKomek.

Транспортники обещают выправить ситуацию со 109-ым маршрутом, только к осени. Вместо ГАЗелей, обещают запустить автобусы.

— К сожалению, компания-перевозчик не выполняет должным образом требования по обслуживанию. По налаживанию работы были даны предписания. Согласно комплексной схеме по 109 маршруту вместо ГАЗели с сентября пустим новый автобус. Он не будет заезжать в мкр. Самал-3 с улицы Аргынбекова, а поедет обратно, — комментирует Наурыз Сугиралиев, руководитель отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента.

В Шымкенте 78 маршрутов обслуживают 18 транспортных компаний. Согласно комплексной схеме по улучшению работы общественного транспорта до конца года будут введены дополнительно около 20 новых маршрутов.