ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» информирует о завершении проведения плановых капитальных работ на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе.

На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе завершились все мероприятия в рамках капитального ремонта в соответствии с Графиком планово-предупредительного ремонта, утвержденного Министерством энергетики РК.

Выполнен следующий объем работ: техническое освидетельствование, экспертиза промышленной безопасности оборудования трубопроводов, ремонт технологического оборудования, аппаратов, трубопроводов, технологических печей, насосно-компрессорных узлов, кабельных сетей, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики основных и вспомогательных установок.

Ремонтные работы выполнены в строгом соответствии с установленными рабочими процедурами и с соблюдением всех действующих норм и правил промышленности, охраны окружающей среды и техники безопасности.

На заводе начаты пусковые работы установок первичной нефтепереработки с подачей сырья и выработки товарной продукции согласно технологии производства.