Пожарные учения прошли на территории ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»

На территории ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» прошли пожарно-тактические учения.

В них приняли участие пожарные и спасательные подразделения нефтеперерабатывающего завода и государственной противопожарной службы. ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» одно из самых пожароопасных предприятий Шымкента, поэтому учения на территории предприятия проводятся регулярно.

Согласно условиям учений, пожар разгорелся на одном из участков хранения топлива в результате технической неисправности. Пламя за считанные минуты охватило значительную площадь и огонь грозил перекинуться на соседние 20-ти тонные резервуары. Первыми к месту условного пожара прибыли подразделения нефтеперерабатывающего завода. Учитывая особенности производства, ТОО «ПетроКазахстан» обладает собственными силами для первичного тушения пожара.

«С нашего завода были задействованы несколько подразделений, это пожарная часть НГПС — негосударственная пожарная служба в количестве 9 единиц техники, скорой медицинской помощи Медикер и так же ГСО — газоспасательного отряда. Наша цель до прибытия аварийно спасательных подразделений города Шымкента — это охлаждение горящего и соседних резервуаров, поиск пострадавших, их эвакуация и оказание первой доврачебной помощи», — говорит инженер по технике безопасности ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» Дмитрий Каюрин.

Прибывшие на место ЧП пожарные подразделения Департамента по ЧС приступили к ликвидации основного очага возгорания. Слаженность действий заводчан и пожарных не так давно приходилось проверять на деле. В ноябре 2020 года на заводе произошло возгорание ректификационной колонны предназначенной для разделения нефтепродуктов. Тогда благодаря оперативности действий подразделений, удалось потушить огонь в течение 40 минут, при этом обошлось без пострадавших и большого ущерба. Поэтому, говорят пожарные, такие тренировки очень важны.

«Важность проведения учений на этом объекте заключается в том, что завод относится к особо опасным в пожарном плане объектам, поэтому такие отработки проводятся два раза в год. Во время учений совершенствуется слаженность работы заводских подразделений и экипажей Департамента по ЧС. Помимо этого отмечаются наиболее трудные участки и пути беспрепятственного подъезда к резервуарам с целью оперативного тушения огня в случае чрезвычайных ситуаций», — рассказывает начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС г. Шымкента Алтынбек Толтаев.

С поставленными задачами противопожарные подразделения Департамента по ЧС и нефтеперерабатывающего завода справились в отведённые сроки. Тактическая отработка получила высокую оценку руководителей учений.

Всего в тренировке были задействованы 6 единиц пожарной техники, офицерский и личный состав Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, а также 120 человек и 7 единиц техники ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс».