В ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» отпраздновали 125-летие казахстанской нефти

Празднование 125-летия казахстанской нефти в ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» прошло в праздничной атмосфере с танцами, песнями и завораживающим звучанием саксофона.

Мероприятие также было приурочено к Дню Конституции и юбилею выдающегося ученого Каныша Сатпаева. В рамках торжества руководство завода вручило юбилейные медали и ценные подарки ветеранам и сотрудникам нефтегазовой отрасли.

Еркин Жумадил, проработавший в ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» 33 года, начал свою карьеру оператором товарно-сырьевого цеха и позже стал специалистом по связям с общественностью. Он гордится своим вкладом в развитие завода и с радостью принимает участие в важных событиях предприятия.

Еркин Жумадил, ветеран труда ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»: «Здесь, на производстве, мы были ответственны за работу, которая определяла развитие экономики нашей страны. Мы, ветераны труда, рады, что наше внимание и усилия были оценены».

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод — ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», построенный в 1985 году, является одним из крупнейших предприятий Казахстана в области переработки нефти. В последние годы завод прошел модернизацию, что позволило улучшить качество продукции и увеличить объемы переработки. Завод также активно внедряет экологически чистые технологии.

Бахыт Ерегенов, президент ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»: «Сегодня мы отмечаем 125-летие казахстанской нефти и чествуем наших ветеранов и сотрудников. Мы выражаем благодарность всем, кто внес вклад в развитие завода. В ближайшие планы входит увеличение мощности завода до 12 миллионов тонн в год. Проект находится на стадии разработки и будет реализован согласно утвержденной дорожной карте».

Празднование 125 казахстанской нефти — это не только возможность подвести итоги и оценить достижения, но и наметить перспективы на будущее в контексте устойчивого развития и экологической ответственности. Сотрудники Шымкентского нефтеперерабатывающего завода ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» продолжают свою работу с акцентом на безопасность, качество и инновации.