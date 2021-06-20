Чтобы разгрузить движение автотранспорта в Шымкенте ведется строительство развязки и дополнительной части дороги по улице Аль-Фараби.

Ход строительства четырехполосной дороги, протяженностью почти 8 километров, контролирует аким города. На важном для города объекте, работа идет с опережением графика.

Из 3,5 млрд, выделенных на строительство, освоено 2,5 млрд. На этот год предусмотрено 787 млн тенге. Во время строительства проводится работа по изъятию земельных участков частных домовладельцев.

-Сейчас проводится оценка домов, им всем выплатят компенсацию. Есть и спорные вопросы. Люди понимают, думаю, и мы придем к соглашению, и на этих участках строительные работы будут продолжены, — говорит Максут Исахов, заместитель акима г. Шымкента.

Развязка позволит водителям проехать в Туркестан, Алматы и Ташкент, не заезжая в Шымкент. Аким призвал строительные компании сдать объект в срок и качественно.