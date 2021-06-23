С 1 июля текущего года вводится обязательная норма сертификации специалистов с фармацевтическим образованием и лиц, осуществляющих фармацевтическую деятельность.

Сертификация повысит качество и безопасность предоставляемых услуг на фармацевтическом рынке. Также, создадутся конкурентные условия, которые будут повышать профессиональный уровень фармацевтических специалистов. Таким образом, сертифицированный работник будет соответствовать своим выполняемым функциям.

Кроме того, эта норма предусматривает введение Национальной системы учета кадровых ресурсов или профессиональный регистр. Он представляет собой базу для регистрации, учета, миграции, оттока с целью обеспечения персонифицированного учета, а также непрерывного профессионального развития работников здравоохранения.

В рамках этого регистра будет проводиться мониторинг и прогнозирование развития рынка труда и человеческих ресурсов, планирование подготовки кадров.

Сертификация в отношении фармацевтических работников проводится государственным органом в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Сертификат специалиста будет считаться действительным после занесения его в Единый Национальный реестр РК.

Для получения сертификата необходимо через веб-портал «Электронного правительства» отправить перечень следующих документов:

— заявление по форме;

— документ об образовании;

— свидетельство повышения квалификации (108 часов до 2021 года и 4 кредита (120 часов) с 2021 года) за последние 5 лет;

— результат оценки на сертификацию (выдает Национальный центр независимой экзаменации);

— документ, подтверждающий трудовую деятельность.

Специалисты, имеющие перерыв трудовой деятельности по специальности более 3 лет проходят повышение квалификации по заявленной специальности и оценку путём тестирования.

А те, специалисты, имеющие непрерывный стаж работы по заявляемой специальности не менее 3-х лет на момент подачи документов, допускаются к сертификации по заявляемой специальности без оценки профессиональной подготовленности.

При положительном рассмотрении документов через портал «E-Gov» выдаётся «Сертификат специалиста в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий» сроком на 5 лет.