Конкретная дата

Шымкенту повезло: у него есть четкая дата празднования Дня города – 19 июня. Связана она с обретением городом республиканского статуса. В соответствии с Указом Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева №702 от 19 июня 2018 года Шымкенту был присвоен статус города республиканского значения. Вот поэтому эта дата определена Днем города Шымкента.

Пока не снят карантин, о пышных, масштабных торжествах не может быть и речи. Пусть так.

И все равно в эти дни в городе будет царить атмосфера праздника. Солнечного тепла нам хватает, а вот человеческого тепла, доброты и участия по отношению друг к другу не помешало бы побольше.

10 причин полюбить Шымкент

Каждый из нас любит город по-своему, за что-то свое, конкретное. А давайте попробуем обобщить «приятности» нашего южного мегаполиса. Возможно, для кого-то это станет открытием.

1. Родной, радушный город. Здесь живет много хороших и просто милых людей. А еще здесь много родни, одноклассников, коллег, соседей. И с каждым есть о чем поговорить, что перекинуть ему по ватсапу.

2. Шымкент – действительно город контрастов. В нем старинные глинобитные домики органично уживаются с современными небоскребами. На улицах одновременно можно встретить людей в брендовой одежде и женщин, одетых в платья, сшитые в исламских традициях, когда открыты лишь лицо и кисти рук. Это их выбор…

3. Шымкент – все еще город, в котором мирно, в согласии живут бок о бок люди разных национальностей и конфессий. Прелесть – в нашей непохожести и в то же время какой-то общности. На столе/дастархане шымкентцев соседствуют бешбармак и окрошка, шельпеки и куличи, пахлава и жент, борщ и сорпа, кукси и манты, шубат, боза и чача.

4. Шымкент – самый древний город Казахстана, ему больше 2200 лет. Прикоснуться к его старине, почувствовать едва уловимую ауру древности можно, побывав в цитадели.

Первые поселения на территории нынешнего Шымкента появились на рубеже ХI-XII веков. Хотя последние находки археологов дают основание считать, что люди здесь жили еще в VI-VII веках.

5. Каждый пятый житель страны – родом из Шымкента. Чадолюбие – отличительная черта наших людей. Они знают толк в этом нехитром деле. Впрочем, ирония здесь неуместна. Кому стоять на защите рубежей страны? Кому пахать в поле, строить дома и дороги, пасти скот, печь хлеб? Уж точно не рафинированным жителям обеих столиц. Без нас в этих серьезных делах никак не обойтись.

6. Шымкент – город хлебный. Да, здесь есть много мест, где можно утолить голод. Конечно, есть ценовой разброс, куда ж без этого. Но что это в сравнении с ценами Нур-Султана и Алматы. В Шымкенте всегда можно очень вкусно пообедать. А какой выбор! Кухни восточная, европейская, кавказская, уйгурская, китайская. Турецкие сладости, корейские салаты, узбекские и казахские лепешки, тандыр-плов, тандыр-самса… Шашлыки и кебабы, ет по-казахски, сорпа с перепелами… Все, что угодно. Как говорится, любой каприз за ваши деньги.

7. Шымкент – город салонов красоты. Доказано: сколько тратят жители столицы на маникюр, шымкентцы платят и за маникюр, и педикюр, и стрижку, и коррекцию бровей.

Словом, вновь относительно дешево и красиво. Цените, землячки!

8. Тепло в Шымкенте. Солнце у нас, наверное, 350 дней в году. Надо уметь с ним уживаться, быть под его палящими лучами лишь в определенные часы. А так вполне себе хорошо.

9. Фруктов у нас немало. Бахчевых – горы. Овощей – фуры. Малину едим киргизскую, бананы – заморские, грибы – казыгуртские, лимоны – аргентинские и ташкентские, клубнику – сайрамскую, помидоры – сарыагашские, картошку – тюлькубасскую, финики – иранские, мандарины – пакистанские. Одно плохо: цена на укроп очень зависит от курса доллара, от цены за баррель нефти. А в остальном – все прекрасно, нам все северяне завидуют!

10. Не будь карантина, можно было бы напомнить, что Шымкент – самый гостеприимный город. Город, где с размахом проводят самые роскошные тои. Так было – так будет. А пока – надо подождать…

Во время поездки по городу замечаешь, что Шымкент прихорашивается к Дню города: обновляются цветники, латаются ямы на дорогах, чинится система полива.

Тем временем аким города Мурат Айтенов без устали контролирует качество строительства жилья, сроки возведения многоэтажек, проводит заседание инвенстиционного штаба. Градоначальнику по должности положено знать, как завтра будет развиваться наш город-миллионник.