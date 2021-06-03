Новая услуга по доставке готовых документов теперь доступна и в Шымкенте.

Теперь курьер доставит вам готовые документы на нужный адрес. Стоимость данной услуги – 970 тенге.

Пока доступны 144 госуслуги, среди них — государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество, акты на земельные участки, апостилирование документов об образовании, выдача архивных справок, дубликатов военных билетов и другое. Доставка водительских прав, удостоверений личности, паспортов пока недоступна, работа в этом направлении ведется.

«Услуга по доставке документов предоставляется физическим лицам, к сервису подключены 144 госуслуги. После сдачи документов в ЦОН, клиент получит SMS-сообщение со ссылкой на веб-страницу для оформления доставки, необходимо оформить заявку, ввести свои данные и сразу же произвести оплату за доставку. Услуга платная, стоимость доставки по городу составляет – 970 тенге», — рассказал Данабек Исабеков, директор филиала «Правительства для граждан» по городу Шымкент.

Напомним, что сервис по доставке готовых документов был запущен в мае 2021 года в городах Нур-Султан и Алматы. Теперь он доступен жителям Шымкента. Добавим, что на портале электронного правительства Egov.kz также действует услуга по доставке на дом госномеров и готового техпаспорта.