Шымкентцы стали тратить меньше денег на продукты

В первом квартале 2021 года расходы казахстанцев на продовольственные товары составили 96,7 тыс. тг на душу населения — на 4,6% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольшие расходы понесли жители Алматы: 127,2 тыс. тг, минус 4,2% за год. В тройку регионов, жителям которых пришлось тратиться на продовольствие больше всего, вошли также Павлодарская (117,1 тыс. тг, плюс 18,1% за год) и Восточно-Казахстанская (116,5 тыс. тг, плюс 5,3%) области.

Наименьшие расходы на продовольственные товары зафиксированы в Шымкенте: 72,1 тыс. тг, плюс 11,2%.

Наибольший годовой рост расходов в секторе был зафиксирован в Жамбылской области: плюс 18,6%, до 88,7 тыс. тг; наибольшее сокращение — в Северо-Казахстанской: минус 7,8%, до 83,5 тыс. тг. Заметим: только в 3 из 17 регионов страны наблюдалось сокращение расходов на продовольственные товары в сравнении с прошлым годом: в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях, а также в Алматы.

Большая часть расходов в секторе пришлась непосредственно на продукты питания и безалкогольные напитки: 90,2 тыс. тг — сразу на 5,5% больше, чем годом ранее.

Ещё 2,6 тыс. тг (плюс 0,9%) составили расходы на табачные изделия, 2,4 тыс. тг (ожидаемо минус 9,5%) — питание вне дома. Расходы на алкогольные напитки сократились на 14,4%, до 1,3 тыс. тг.

В разрезе категорий продуктов питания и безалкогольных напитков более трети расходов пришлось на покупку мяса и мясопродуктов: 31,2 тыс. тг — на 1,9% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Немалую долю занимают и расходы на хлебопродукты и крупяные изделия (14,3 тыс. тг, плюс 12,4%), а также на молочные продукты (9,6 тыс. тг, плюс 10,4%).

Сильнее всего выросли расходы населения на яйца: сразу на 37,1% до 2,1 тыс. тг. Сократились расходы на такие продукты, как сахар, кондитерские изделия и сладости: на 0,2%, до 5,8 тыс. тг.