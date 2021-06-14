5 тысяч обращений и заявлений о бытовом насилии за пять дней.

А сколько еще жертв побоялись заявить о побоях в полицию? Тему домашней тирании сегодня подняли в Министерстве внутренних дел страны. В Казахстане проводится республиканское профилактическое мероприятие «Быт».

«За 5 дней операции посещено по месту жительства более 30 тысяч подучетных лиц, выявлено и поставлено на учет в ОВД 5 тысяч лиц, склонных к совершению правонарушений, в том числе 424 алкоголика, 99 наркоманов и 498 неблагополучных семей. Всего с начала ОПМ зарегистрировано более 5 тысяч сообщений и заявлений о фактах бытового насилия. По данным обращениям привлечено к административной ответственности более 4 тысяч лиц, зарегистрировано одно преступление. Профилактическое мероприятие «Быт» будет проводиться весь июнь», — говорит Нурдильда Ораз, официальный представитель МВД РК.

Говорили правоохранители и о сексуальном насилии. В МВД озвучили жуткий факт: детей в Казахстане чаще всего насилуют и совращают отцы, отчимы и сожители матерей. Причина, по словам министра внутренних дел, кроется в семейных проблемах и асоциальном образе жизни родителей.

«Почти половина преступлений являются посягательствами на половую неприкосновенность детей. В подавляющем большинстве совершены лицами из близкого окружения, не попадавшими ранее в поле зрения полиции, а именно: отцы – 14, отчимы – 11, сожители матери – 11, соседи – три, родственники – 26, знакомые – 243», — говорит Ерлан Тургумбаев, министр внутренних дел РК.

Страшно и то, что огласке такие факты не придают близкие ребенка. Факты насилия скрывают матери, бабушки и дедушки. Преступления выявляют полицейские или медики.

Правоохранители призывают не оставаться равнодушными. Если вы обладаете информацией о посягательстве на половую неприкосновенность несовершеннолетних, заявите об этом в полицию.