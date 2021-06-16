Семье водителя мусоровоза, который неожиданно скончался сегодня, возможно, от сердечно приступа, оказывают всестороннюю помощь.

Мужчина работал водителем в ТОО «Жасыл жер».

Как сообщил руководитель Шымкентского филиала ТОО «Жасыл жер» Бекзат Байсакалов, «200 тысяч тенге собрали водители предприятия, 180 тысяч лично сам дал семье, кроме того, будет выплачена компенсация в размере оклада».

Это что касается финансовой поддержки.

-Мы выделили автобус, чтобы в максимальные сроки помочь семье с оформлением документов. Сделали все сами, — говорит Бекзат Байсакалов.

Известно, что скоропостижно скончавшийся мужчина был 1966 года рождения. У него осталась дочь.

Причина смерти устанавливается.

Напомним, что водителю стало плохо то время, когда грузовик стоял на погрузке. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть.