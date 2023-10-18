GPS датчиками оснастят мусоровозы в Казахстане

Брошенный в степи или в овраге мусор — привычная картина близ городов в Казахстане.

Стихийные свалки появляются то тут то там. Ликвидировать их не так то просто, а отследить и наказать тех, кто их создает, еще сложнее. Чтобы бороться с этой проблемой на мусоровозы будут устанавливать GPS-датчики. Ведь нередко водители мусоровывозящих компаний не довозят твердо-бытовые отходы до полигонов.

«Мы будем отслеживать мусоровозы с пункта сбора до пункта размещения отходов, это нам позволит контролировать и косвенным образом влиять на образование несанкционированных свалок», — говорит Аблай Алмуханов, руководитель управления коммунальных отходов департамента управления отходами МЭПР РК.

Пока проект в пилотном режиме запустили только в Шымкенте. 42 мусоровоза в режиме реального времени передают данные в национальный банк данных. В случае отклонения от маршрута с водителями связываются диспетчеры, которые следят за передвижением большегрузов.

«Самостоятельно даже, если они отключили мы сразу это видим, что машина отключилась, исчезла с радаров, мы сразу начинаем звонить, бригада выезжает, выясняет. Они знают, что установлены трекеры и поэтому они этого не делают», — говорит Канат Худжабергенов, руководитель отдела ТБО .

Экологи говорят, стихийные свалки губят природу нашей страны. Пластик уходит глубоко под землю и разлагается не одно десятилетие, пакеты разлетаются и их едят животные. Отходы жизнедеятельности гниют, загрязняется не только почва, но и подземные воды. Экологи говорят, справиться с проблемой может только раздельный выброс мусора с дальнейшей его переработкой.

«В первую очередь, надо разрабатывать технологии по переработке именно этих отходов, если так задуматься, то эти отходы являются ценным доходным материалом. Можно создать крупный прибыльный бизнес, если вы знаете, за этими отходами в Москве, например, ведется борьба среди бизнесменов», — говорит Гани Истлеуов, профессор кафедры экологии.

Специалисты говорят, непищевые отходы можно сжигать используя специальные фильтры и производить энергию. Из пластика делают куртки и даже подушки, а пищевые отходы после переработки могут послужить удобрением для почвы.