С 7 июня Центры по обслуживанию населения г.Шымкент перешли на новый график работы.

Такое решение было принято согласно постановлению главного санврача города Шымкент.

Теперь городские ЦОНы и СпецЦОНы будут принимать граждан с 09.00 до 20.00 часов с понедельника по субботу. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм посещение ЦОНов возможно только при условии предварительного бронирования.

Забронировать очередь можно на портале электронного правительства Egov.kz, по номеру 1414 или с помощью Telegram-бота EgovKzBot2.0.

При посещении Центров обслуживания населения просим соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски.