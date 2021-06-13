В 16-ом секторе, закрепленным за Келесским районом, уже высадили 8 800 саженцев деревьев.

Напомним, для этого по поручению главы региона Умирзака Шукеева город был разделен на 32 сектора. За каждый из них отвечают акимы районов, городов и руководители отделов.

На сегодняшний день в 16-ом секторе, закрепленным за Келесским районом, уже высадили 8 800 саженцев деревьев. В целом, на территории этого сектора расположено 12 улиц общей протяженностью около 9 км.

Для ухода за зелеными насаждениями привлекли специалистов, подвели систему полива. Здесь также пробурили четыре скважины, установили 2 трансформатора, протянули 8,7 км труб для система капельного орошения. Кроме того, в целях защиты деревьев от ветра были установлены деревянные опоры, натянутые с четырех сторон шпагатом, газоном засеяна территория общей площадью 6 тыс. кв. м..

По плану Келесского района по благоустройству и озеленению города Туркестан на 2020-2021 годы, ежедневно в секторе №16 ведется работа по санитарной очистке и поливке деревьев. В этих работах участвуют 5 единиц техники и 48 человек.