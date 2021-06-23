С начала года сотрудники мобильных групп и управлений полиции пресекли проведение около 400 семейных торжеств и праздничных мероприятий, наложены штрафы.

Из них 225 — в местах общественного питания, остальные — во дворах частных домов. В ходе эпидемиологических обследований были выявлены предполагаемые источники заражения. Около 75% зараженных опасным вирусом заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в общественных местах во время проведения праздничных, семейных мероприятий. Вместе с тем резко снизилась эффективность мониторинга со стороны 127 мобильных групп, созданных при районных и городских акиматах.

«Эпидситуация в стране не стабильная. Надо усилить работу мониторинговых групп. В некоторых районах устраивают тои, массовые семейные мероприятия. Надо жестко пресекать подобные мероприятия», — сказал Умирзак Шукеев.

На очередном еженедельном аппаратном совещании, где было сказано о текущей эпидемиологической ситуации в регионе, были озвучены последние показатели. И к сожалению они на сегодня неутешительные. В связи с этим все районные и городские акимы подверглись жесткой критике. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, в целях контроля за соблюдением санитарных требований за игнорирование проводимых проверок в отношении ответственных руководителей будут приняты меры.

Кроме того, установлено, что 35 человек, которые с мая месяца должны были соблюдать домашний карантинный режим, посещали объекты, работающие по программе «Ашық». Из них у 9 человек статус «красный», у 26 — «желтый».

Со стороны территориальных управлений СЭК 31 гражданам вынесены постановления и даны замечания. Со стороны мобильных групп и сотрудников полиции в управления СЭК поступило около 4 тыс. рапортов. Из них около по 3 тыс. составлены административные протоколы и наложены штрафы на сумму 160 млн тенге.

В суд поданы иски по прекращению работы 31 объекта, нарушившего режим карантина. Решением суда приостановлены работы на 16 объектах. По остальным 15 исковым заявлениям материалы находятся на рассмотрении в суде.