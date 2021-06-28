Аким Туркестанской Умирзак Шукеев посетил с рабочим визитом Толебийский район.

Глава региона встретился со старейшинами района и обсудил проблемные вопросы. Представители народа и власти обсудили ряд вопросов, в том числе предстоящие выборы сельских акимов.

На встрече была отмечена важность первых прямых выборов прежде всего для народа. Кроме того, старейшины рассказали об итогах поездки в обновлённый Туркестан. Ветераны отметили большое количество фонтанов и красивейших зданий в новом городе, утопающем в зелени.

«Мы были в восторге, увидев обновлённый Туркестан. Священный город активно развивается и процветает. Также мы будем рады принять участие в предстоящих выборах сельских акимов», — сказал житель Толебийского района Атирхан Шынгызбаев.

Отметим, что встречи акима области со старейшинами районов и городов стали уже доброй традицией. Мероприятия в этом направлении проводятся с соблюдением карантинных требований. Выступая на встрече, старейшины также отметили, что любую возникшую ситуацию можно своевременно обсудить и найти решение. «Вы многое видели, владеете ситуацией на местах. Во время наших встреч мы обсуждаем проблемные вопросы. Для нас очень важно ваше мнение. Мы тесно сотрудничаем с Советом ветеранов, прислушиваемся к вашему мнению. Эта общественная организация занимает особое место. Не думаю, что есть кто-то, кто знает положение народа лучше вас. Предстоящие выборы сельских акимов — это, прежде всего, политическое мероприятие в интересах сельчан. Население впервые сможет напрямую избрать главу местной исполнительной власти», — подчеркнул аким области.

Вместе с тем, глава региона поручил контролировать реализацию региональной программы «Қамқорлық». В Туркестанской области проживает около 2000 малообеспеченных семей. На сегодняшний день за счет спонсоров им уже оказана помощь на сумму 500 млн. тенге. По области в рамках данной программы жилье получили 52 семьи. Проект «Қамқорлық» реализуется отдельно от государственных.

Семьи обеспечивают необходимыми продуктами питания, медицинской помощью, а граждан, не имеющих специальностей, направляют на переобучение с последующим трудоустройством.