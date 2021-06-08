За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения водителя, нарушившего правила впервые, будут лишать прав на семь лет.

Ранее в такой ситуации применялось лишение прав на 4 года, но без административного ареста.

«Теперь нетрезвый водитель, даже если привлекается впервые, помимо лишения он подвергается административному аресту на 15 суток. В случае если пьяный водитель совершит дорожно-транспортное происшествие, где причинен материальный ущерб без вреда здоровью людей, предусмотрен административный арест сроком на 20 суток с лишением права управления на 7 лет. Напомню, что ранее, за подобное правонарушение было предусмотрено лишение права управления на срок четыре года без административного ареста», — говорит Аскар Таженов, начальник управления Комитета административной полиции МВД РК.

Если водитель сел пьяным за руль повторно, да еще и без прав — ему светит срок до 5 лет!

«Если такие действия повлекли дорожно-транспортное происшествие с причинением вреда здоровью, предусмотрено лишение свободы до 8 лет, с пожизненным лишением права на вождение. В случае, если ДТП привело к гибели людей, наказывается лишением свободы до 10 лет, с пожизненным лишением права управления на транспорт», — говорит Таженов.

По вине пьяных водителей на дорогах страны с начала года произошло 149 ДТП. В авариях погибли 31 человек, 208 получили различные ранения.

За 5 месяцев этого года к административной ответственности за нетрезвое вождение на дорогах страны привлечено свыше 8,5 тыс. водителей.

Анастасия Новикова