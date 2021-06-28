24.06.2021 года в дежурную часть ОП города Кентау поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по улице Б. Момышулы.

На место ДТП сразу же выехали сотрудники городского отдела полиции.

Установлено, что водитель автомашины «ВАЗ» совершил наезд на малолетнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. В результате чего мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Подозреваемый находится под подпиской о не выезде.

Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

Дознавателями выясняются все обстоятельства произошедшего.