А это является нарушением режима карантина.

Сотрудники полиции Шымкента совместно с мобильной группой ежедневно проводят рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением требований Постановления Главного санврача города населением.

В минувшую субботу в ходе очередного рейда участковые инспекторы Енбекшинского РУП выявили расположенный по улице Елшибек батыра рестобар, который работал без соблюдения карантинных требований.

Работники заведения обслуживали гостей без масок. Кроме того, несмотря на запрет, посетители рестобара курили кальян.

По факту у администратора объекта была взята объяснительная. Собранные документы направлены в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия соответствующих мер.

Стражи порядка напоминают, что при нарушении карантинных ограничений, жители подвергают опасности не только свое здоровье, но и здоровье своих близких.