В Туркестанской области полицейские раскрыли кражу сотового телефона из магазина.

В полицию Сайрамского района с заявлением о краже сотового телефона из магазина обратился один из местных жителей. Мужчина сообщил, что на втором этаже здания неизвестные похитили мобильный телефон, оставленный на полке с одеждой.

Стоимость похищенного у потерпевшего телефона составила около 400 тысяч тенге.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража”. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения. На одной из них оперативники заметили подозрительную женщину, которая зашла в магазин под видом покупателя и незаметно похитила оставленный без присмотра смартфон. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сайрамского РУП по “горячим следам” задержали подозреваемую, жительницу соседнего Байдибекского района. Задержанную доставили в районный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Изъятый у подозреваемой сотовый телефон стражи порядка вернули местному жителю, который поблагодарил полицейских за оперативность. В настоящее время в связи с примирением сторон и возмещением ущерба досудебное расследование прекращено.