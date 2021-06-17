Сегодня вся мировая общественность нуждается в помощи людей, важной и ответственной профессии, — врачей.

Ведь коронавирус, охвативший весь мир, стал опасной болезнью, пожирающей судьбы многих тысяч людей. Труд врачей, каждый раз борющиеся за жизнь человека, неоценим.

Аким города Шымкент Мурат Айтенов в честь профессионального праздника медицинских работников наградил специалистов отрасли. За высокий вклад в медицинскую сферу 5 работникам были вручены благодарственные письма акима города Шымкент, 5 гражданам — медали «Еңбек ардагері», 8 специалистам — нагрудный знак «Денсаулық сақтау ісінің үздігі», 5 врачам — нагрудный знак «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін».

— 2020-2021 годы были очень тяжелыми для медицинской отрасли. В это нелегкое время медицинские сотрудники шли на передовую, рискуя собой, и сражались за каждую жизнь. В прошлом году у врачей не было возможности отпраздновать свой профессиональный праздник. На Вас возложены большие задачи, также оказывается поддержка со стороны государства. Благодарю Вас за самоотверженный труд в борьбе с эпидемией коронавируса! — сказал аким города и пожелал успехов в деятельности лучших работников отрасли.

Он также отметил достижения медицинской сферы за годы Независимости. Бюджет в сфере здравоохранения за 30 лет вырос с 50,8 млн тенге до 79,1 млрд тенге. Закуплено более 3000 единиц медицинской техники. На сегодняшний день оснащенность медицинских организаций города по республиканскому показателю доведена с 25,3% до 77,5%. Количество врачей в 1991 году составляло 2 205 врачей, в 2021 году — 4 205.

Материнская смертность снизилась в 10 раз, младенческая смертность — в 3 раза. Показатель смертности от туберкулеза снизился с 7,7 до 0,9 на 100 тыс населения. В результате ожидаемый средний возраст населения вырос на десять лет и превысил 70 лет.

Мероприятие завершилось документальным фильмом о врачах и концертной программой.