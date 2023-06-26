Лучших врачей Шымкента наградили за достижения

Высококвалифицированный врач-анестезиолог с 27-летним опытом работы Бекжан Перменов назван лучшим специалистом в области здравоохранения.

Ежегодно представитель самой гуманной профессии участвует в около 600 операциях на открытом сердце. По словам заведующего отделением центра «Сердце Шымкента» — самое главное в его работе, обладать всеми необходимыми знаниями и навыками для обеспечения безопасной операции.

Бекжан Перменов, заведующий отделением центра «Сердце Шымкента»:

«Всем нашим пациентам мы стараемся оказать высококвалифицированную помощь. В процессе операции помимо меня участвуют еще 6 врачей реаниматологов. Очень важен реабилитационный период, пока человек полностью не поправиться — мы его не выписываем».

Вместе со значительными достижениями в области кардиологии, в городе также внедряются новые проекты, направленные на увеличение числа коек в больницах и повышение качества медицинских услуг в поликлиниках.

Кроме того, по словам главного врача Шымкента наблюдаются успехи в области здоровья детей. За последний год в городской клинической детской больнице открылись специализированный стоматологический кабинет и отделение ангиографии.

Асылбеков Нурлыбек, руководитель Управления здравоохранения г. Шымкента:

«Мы планируем развивать детскую кардиохирургию. Кроме того, у нас в больнице №1 есть опытный нейрохирург. В больнице №2 развиваются аллергология и гастроэнтерология. В кардиоцентре выполнено более 30 000 операций, а врачи онкологического диспансера доказали, что они лучшие и даже проводят мастер-классы в других регионах».

За достижения и преданность в работе около 80 выдающихся специалистов в области здравоохранения были награждены благодарственными письмами и денежными премиями.