Грузовой вагон стоял отдельно на открытой площадке для проведения текущего ремонта.

К оперативному дежурному Департамента по ЧС города Шымкент 14 июня 2021 года в 19: 31 поступило сообщение о пожаре на железной дороге. Первыми прибывшими на место происшествия пожарными частями установлено, что в Енбекшинском районе рядом с частным домом, расположенный по ул. Коксай-3, на 23-й железной дороге загорелся грузовой вагон.

Общая площадь которого составляет 36 кв. м. Грузовой вагон стоял отдельно на открытой площадке для проведения текущего ремонта.

Площадь пожара составила 20 кв. м. Горела внутренняя деревянная обшивка. Пожар локализован в 19:41 и полностью потушен в 19: 51. Пострадавших и погибших нет.

Устанавливаются причины возникновения пожара и материальный ущерб.

На месте происшествия были задействованы 13 сотрудников личного состава и 3 единицы техники Службы пожаротушения.