Почему невозможно сохранить здание и имеет ли оно историческую ценность, а главное, что именно построят на месте школы, выясняла съемочная группа Оtyrar.

Кадры с мобильного телефона взбудоражили шымкентцев. Голос за кадром говорит о том, что старое здание гимназии будут сносить. И если одни поддерживают снос, то другие напротив обвинили акимат в нежелании сохранить историю.

Между тем в самой школе говорят, вопрос о сносе был делом времени. И хорошо, что решение приняли сейчас, ведь здание 1900 года постройки могло рухнуть в любой момент.

-В 2015 году была проведена экспертиза, которая признала здание аварийным. То есть, в нем находится было опасно, а у нас школа, то есть постоянно в здании находились дети… просто представьте, какой опасности они подвергались, если фундаменты дали усадку, к тому же имеют многочисленные трещины. Само здание стоит фактически на грунтовых водах. Копни вниз метра два и все – вода. Отсюда и постоянная сырость и усадка, — поясняет Марат Килыбай, заместитель директора по хозяйственной части.

Вторая экспертиза была проведена в 2018 году. По ее результатам работоспособной была признана лишь кровля. Следующее обследование проводилось в марте 2019 года. Здание признано ограничено работоспособным. Апрель 2019 года. Еще одна экспертиза и снова вердикт: «Считаем общее техническое состояние основных несущих конструкций здания КГУ «Специализированная гимназия №8 имени М.Х. Дулати» по ул. Казыбек би, 29 на момент обследования не сейсмостойким. Проведение усилений фундамента, несущих стен с комплексными конструкциями с учетом сейсмичности 8 баллов и замену покрытия пола, инженерных сетей, конструкции крыши и кровли экономически нецелесообразно. Рекомендуем к сносу».

По словам руководителя компании-подрядчика, которой доверили работы по реконструкции школы, здание школы будет совсем другим, его площадь станет больше, настолько, что под снос попадут и несколько объектов по проспекту Тауке хана.

-Программа предусматривает полный снос старых корпусов школы для того, чтобы построить современный корпуса, соответствующие современности. Сегодня школа находится в аварийном состоянии. Многочисленные акты обследований это подтверждают. Восстановление старых зданий невозможно. Принято решение полностью снести и осовременить. Сделать школу максимально удобной. Программа строительства рассчитана на полтора года. К концу 2022 планируется ввести школу в эксплуатацию, сдать полностью. Территория ее станет больше за счет новых участков. Это делается для создания комфортных условий. До этого в школе не было спортивной площадки, зоны отдыха, — рассказывает о планах Еркин Ерманов, генеральный директор компании «Build Stroi».

Вот так, по словам подрядчика будет выглядеть новое здание. Пока его не построят и не введут в эксплуатацию, школьники будут обучаться в двух корпусах – по ул. Джангельдина ученики с 1 по 6 классы. Остальные, с 7 по 11-й, будут обучаться в корпусе 88 года постройки – единственное здание на территории существующей школы, которое не идет под снос.