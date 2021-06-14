Для сокращения объемов образуемых отходов принят Закон по внедрению механизма энергетической утилизации отходов «Waste to Energy».

В настоящее время определены 6 городов для строительства мусоросжигающих заводов.

«Нур-Султан, Актобе, Алматы, Шымкент, Караганда и Усть-Каменогорск. Акиматами выделены земельные участки для строительства заводов, определены ближайшие точки подключения к электросети от энергопередающей организации. Уже начат прием документов для проведения аукциона для формирования перечня энеропроизводящих организаций. Во втором полугодии будем подводить итоги», — сказал Магзум Мирзагалиев.

Требует внимания и вопрос растущего количества несанкционированных свалок. В рамках космического мониторинга ежегодно выявляется порядка 8,0 тыс. свалок.

«Акиматами ведется работа по их ликвидации. При этом, для того, чтобы системно решить вопрос незаконных свалок в новом Экологическом Кодексе предусмотрен вопрос обязательного установления GPS — датчиков на мусоровывозящем транспорте, внедрено лицензирования для предприятий, занимающихся переработкой и утилизацией отходов и внедрен уведомительный порядок для мусоровывозящих организаций».