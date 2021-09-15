А еще планируется строительство водовода с каскадом ГЭС на реке Угам в Туркестанской области.

На заседании Инвестиционного штаба под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации инвестиционных проектов министерством экологии, геологии и природных ресурсов, АО «НУХ «Байтерек», а также акиматами Жамбылской и Акмолинской областей.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев доложил, что целевой объем привлекаемых МЭГПР инвестиций в основной капитал в сферах экологии, геологии, рыбного, лесного и водного хозяйства на 2021-2025 годы составляет 2,5 трлн тенге.

Пул инвестиционных проектов включает строительство мусоросжигательных заводов «Waste to Energy» в городах Нур-Султан, Актобе, Шымкент, Усть-Каменогорск, Караганда и Алматы, расширение сотрудничества с иностранными партнерами в сфере геологического изучения недр, развитие рыбоводных хозяйств с замкнутым циклом водообеспечения, прудовых и садковых рыбоводных хозяйств, организация морского рыболовства на Каспийском море, строительство заводов по комбикормам, переработке цист артемии и др.

В целях развития экологического туризма в лесном фонде будут реализованы проекты по формированию необходимой инфраструктуры в государственных национальных природных парках Иле-Алатау, Чарын, «Көлсай көлдері», «Алтын-Эмель» и др.

В сфере водного хозяйства планируется реконструкция и модернизация Тасоткельского магистрального канала в Жамбылской области, Большого Алматинского канала, водохозяйственных и гидромелиоративных систем Алматинской области, строительство водовода с каскадом ГЭС на реке Угам в Туркестанской области.

Источник: primeminister.kz