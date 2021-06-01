Общественный транспорт Шымкента пополнился 100 новыми автобусами, в результате появились 6 новых маршрутов.

В мероприятии вручении ключей от общественного транспорта принял участие аким города М. Айтенов и пожелал сотрудникам удачи.

Аким города подчеркнул, что общественный транспорт в этом году будет обновлен на 80%.

«С целью создания комфортных условий для населения нашего города мы будем и дальше развивать систему общественного транспорта. В прошлом году было приобретено 590 новых автобусов, из них были запущенны 200. Сегодня общественный транспорт пополняется еще 100 новыми автобусами. Остальные автобусы будем запускать по порядку. Тогда общественный транспорт обновится на 80 процентов. Эти автобусы на газе, с кондиционерами, удобный для граждан с ограниченными возможностями», — сказал аким города.

Также аким отметил, что в первую очередь водители общественного транспорта должны быть культурными.

На сегодняшний день в мегаполисе курсировал 71 маршрут, теперь их количество увеличилось на 6 маршрутов, так количество общественного транспорта достигло 880 автобусов. Теперь новые автобусы будут курсировать в микрорайонах Самал -3, Ак Жайык, Куншыгыс, Хамза, Шымсити, Кайтпас-1.

В прошлом месяце в Шымкенте была запущена компрессорная станция по наполнению газом метаном, позволяющая обслуживать 200 автобусов ежедневно. В ближайшее время планируется запустить еще один компрессор в городе, который позволит обслуживать 300 автобусов ежедневно.

Если у вас возникли вопросы, связанные с задержками общественного транспорта, грубым отношением водителей и другие, вы можете обратиться по единому контактному номеру @Shymkent «109».