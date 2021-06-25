Бюджетные средства на него затрачены не будут. Все расходы на себя берет спонсор Чемпионата. Общий призовой фонд конкурса составляет 2 880 000 тенге.

В честь 30-летия Независимости по инициативе акима города М. Айтенова в Шымкенте пройдет Чемпионат Казахстана по шахматам среди юношей и девушек. Чемпионат организуется акиматом города Шымкент совместно с Казахстанской федерацией шахмат. Спортивные соревнования, которые будут проходить под брендом «Шымкент — шахматная столица страны», запланированы на 20-30 июля.

Цель мероприятия — превратить Шымкент в интеллектуальный город, сформировав положительный имидж Казахстана на международной шахматной арене. В связи этим специально организованный юношеский чемпионат Казахстана по шахматам сможет выявить перспективных и подающих большие надежды шахматистов.

Стоит отметить, чемпионат Казахстана по шахматам среди юниоров будет организован без использования государственных средств. Соревнования спонсирует ТОО «Black Rock Business».

Общий призовой фонд конкурса составляет 2 880 000 тенге.

Победители получат путевки на чемпионаты мира и Азии. С требованиями и правилами чемпионата можно ознакомиться на официальном сайте Федерации шахмат Республики Казахстан.