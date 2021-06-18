В Шымкенте за один день гвардейцы совместно с полиций города отыскали трех потерявшихся детей.

17 июня в Абайский РУП обратился гражданин Сейдалиев Н. с заявлением о пропаже двух несовершеннолетних детей. Для проведения поиска было выделено 150 военнослужащих воинской части 6506 Национальной гвардии.

-В микрорайон Ынтымак-2 мы выехали совместно с сотрудниками полиции города, получив ориентировки на детей, и незамедлительно приступили к поискам. Нами были осмотрены все ближайшие сооружения и дворы. Спустя 3 часа двух детей благополучно нашли: один 2008 г.р., второй 2011 г.р. Отыскали мальчишек в одном из заброшенных домов района целыми и невредимыми. После передали детей родителям, – говорит командир роты капитан Куанышбек Аскаров.

К вечеру этого же дня уже в другой части города Шымкент в парке «Отбасы аллея» к гвардейцам обратилась жительница города с просьбой о помощи в розыске пропавшего 3-летнего ребенка. Войсковой наряд в составе сержанта Ерболата Асанова и рядового Руслана Оразбек, откликнувшись на помощь, начали искать ребенка.

-После обращения матери пропавшего ребенка мы начали свои поиски в самом парке. Поиски результата не дали. А после при выходе из парка заметили подходящего по приметам мальчика, перебегавшего улицу на противоположную сторону от парка, — рассказал рядовой Руслан Оразбек.

Мальчик передан матери.

-Заметив пропажу сына, я была в отчаянии и не знала, что делать. Я искренне благодарна нашим гвардейцам, которые откликнулись и пришли на помощь и вернули мне моего сына, – благодарит Адина Нарова.