Полицейские Туркестанской области выявили водителя, машиной протащившего по земле своего друга.

Туркестанские стражи порядка продолжают профилактические работы по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения и общественного правопорядка, допускаемые водителями автотранспортных средств на дорогах области.

Во время очередного мониторинга на странице одного из пользователей «Инстаграм» полицейские обнаружили видеозапись противоправных действий, совершенных группой молодых людей. Установлено, что неизвестные на автомашине «ВАЗ-2114» волокли по дороге своего знакомого и сняли все происходящее на видео.

Сотрудники полиции оперативно приступили к розыскным мероприятиям с целью задержания водителя, причастного к нарушению ПДД.

В результате принятых мер полицейские установили, что инцидент произошел на одной из улиц города Туркестан и задержали нарушителей ПДД. Как выяснилось, водитель оказался жителем г. Туркестан, а его знакомые из города Тараз.