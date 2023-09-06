Около 100 самокатчиков и мопедистов наказали в Шымкенте

Больше ста мопедистов и самокатчиков нарушили ПДД в Шымкенте всего за неделю, передает OTYRAR.

Как сообщают пресс-службе полиции, со дня вынесения поправок в правила передвежения мопедов и самокатов в городе арестовали 98 нарушителей.

За частую водители нарушали правила перевозок пассажиров и грузов, пересечение проезжей части по пешеходным переходам, управление без шлема, а также передвижение ночью без светоотражающего предмета, который обеспечивает видимость в темное время суток.

В общем за период с 30 августа по 5 сентября на дорогах Шымкента выявили 6402 нарушений.