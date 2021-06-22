На территории города применяют технологии для регулирования подачи поливной воды, модернизируют ирригационные системы.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомился с работой водных объектов.

В настоящее время для экономии расхода воды бетонируют Туркестанский магистральный канал. На сегодня на всех шлюзах установлены водомерные рейки учета воды, и работа в этом направлении полностью систематизирована.

Напомним, что по инициативе акима области в 2019 году для эффективной подачи поливной воды на территорию Туркестана Постановлением Правительства 6 водных объектов из республиканской собственности были переданы в областную. В ведение области перешли водохранилища «Боген» и «Коскорган», Туркестанский и Арысский магистральные каналы, а также магистральный канал Караспан и гидроузел «Караспан».

Отметим, что рациональное использование водных объектов на местном уровне позволяет обеспечить поливной водой около 80 тыс. га орошаемых земель Ордабасинского, Отрарского, Байдибекского, Сауранского районов и городов Арысь, Кентау. Кроме того, для наиболее эффективного управления водными объектами в прошлом году в областную собственность передан 161 внутренний канал протяженностью более 750 км. По ним поливная вода поступает из магистральных каналов «Туркестан», «Арысь», «Караспан» (бесхозные, частные и находящиеся в районной собственности).

При этом впервые в области был утвержден тариф для регулирования порядка подачи воды и недопущения потерь поливной воды, которые до этого крестьяне расходовали сверх меры. В результате среди фермеров был введен порядок распределения поливной воды только в соответствии с потребностью. Из общего 157 межхозяйственных каналов, отходящих от магистральных каналов, более 100 переданы на баланс ГКП «Туран су».