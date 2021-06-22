В Туркестане стартовал Международный саммит молодежных лидеров и активистов тюркских стран «Түркістан — Түркі әлемінің бесігі» («Туркестан — колыбель тюркского мира»).

На саммите, приуроченном к 30–летию Независимости Республики Казахстан, состоялась встреча активной молодежи Туркестанской области, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана. Масштабное мероприятие, собравшее около 200 человек, будет проходить три дня.

В первый день саммита участники и гости посетили сакральные места и достопримечательности Туркестанской области, в том числе мавзолей Яссауи. Побывали в «Визит-центре».

Международный саммит молодежных лидеров и активистов тюркских стран «Түркістан — Түркі әлемінің бесігі» организован министерством информации и общественного развития РК.

Основная цель мероприятия — консолидация молодежи тюркских стран на основе общей истории, культуры, традиций и ценностей, а также общего видения пути развития тюркского мира в будущем.