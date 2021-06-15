4 подставных лица выявили во время запуска выпускников школ на ЕНТ благодаря системе Face-ID.

Вместо 4 абитуриентов тестирование намеревались пройти 4 студента двух столичных вузов. Для этого даже были подделаны документы.

Но внедренная в этом году система идентификации личности тестируемого Face-ID позволила выявить данные нарушения. Новшество внедрили в этом году во всех центрах сдачи ЕНТ.

«Подставным лицам не удалось попасть в аудитории, так как запуск на ЕНТ производится исключительно через программу идентификации личности Face ID. Программа может определить даже двойников. Кроме того, сотрудники НЦТ обучены выявлению нарушений, которые допускают школьники во время сдачи ЕНТ. Среди тестируемых, которых пытались заменить подставными лицами, есть и обладатель «Алтын белгі», – отметила и.о. директора НЦТ Наужан Дидарбекова.

Все данные тестируемых и подставных лиц переданы в правоохранительные органы. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье 385, ч.2 Уголовного кодекса РК.

Отметим, что в этом году в объектах сдачи ЕНТ введена трехступенчатая система распознавания лиц, которая включает в себя предъявление удостоверения личности, внедрение системы Face-İD и установку камеры перед каждым тестируемым.

Все эти меры направлены на обеспечение прозрачности процедуры сдачи Единого национального тестирования.

На сегодняшний день проведение ЕНТ на стадии завершения – тестирование сдали около 150 тысяч человек.

Национальный центр тестирования МОН РК призывает абитуриентов к академической честности.