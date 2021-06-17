Полицейские Туркестанской области пресекли 3 факта сводничества в ходе ОПМ «Стоп-трафик».

С 16 по 18 июня на территории Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие»Стоп-трафик». Его главной целью является выявление и пресечение фактов торговли людьми, сводничества и организации притонов для занятий проституцией, а также предупредение иных правонарушений.

В ходе отработок особое внимание стражей порядка уделено проверке увеселительных заведений, саун, гостиниц и других мест, где возможно появление притонов для занятий проституцией.

Так, за первые сутки ОПМ «Стоп-трафик» сотрудниками Управления криминальной полиции ДП Туркестанской области зарегистрировано 3 факта сводничества и поставили на учёт 5 девушек лёгкого поведения.

К примеру, в одной из гостиниц Сарыагашского района полицейские задержали 2 гражданок Узбекистана, занимавшихся оказанием интимных услуг. В тот же день, в Сайрамском и Жетысайском районах оперативники также выявили 3 девушек лёгкого поведения.

В настоящее время по фактам сводничества проводится досудебное расследование по статье 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество».

Полицейские Туркестанской области предупреждают граждан об уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных со сводничеством и торговлей людьми. Если же Вы владеете какой-либо информацией о подобных преступлениях, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.