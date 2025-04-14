14 сводников в Шымкенте избежали тюрьмы

В Шымкенте вынесен приговор по делу о сводничестве: 14 человек, заставлявших девушек заниматься проституцией, получили условные сроки.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Несмотря на серьёзность обвинений, суд ограничился трёхлетними сроками без изоляции от общества.

«Суд учёл раскаяние обвиняемых и наличие несовершеннолетних детей на иждивении. Всем назначено наказание по ч.2 ст.309 УК РК — 3 года лишения свободы условно на основании статьи 63 Уголовного кодекса», — сообщили в пресс-службе межрайонного суда по уголовным делам Шымкента.