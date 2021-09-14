На территории Туркестанской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие “Стоп-трафик”.

Оно направлено на предупреждение, раскрытие и пресечение преступлений, связанных с незаконной торговлей людьми, сводничеством и организацией притонов для занятий проституцией и иных правонарушений.

В ходе проведенных отработок стражи порядка проверили увеселительные заведения, банные комплексы, гостиницы, арендуемые квартиры, а также различные хозяйственные и строительные объекты.

В итоге за время ОПМ сотрудники Управления криминальной полиции ДП Туркестанской области совместно с территориальными подразделениями полиции выявили два факта сводничества и содержания притона.

К примеру, в Сарыагашском районе в одной из саун стражи порядка задержали двух молодых женщин, подозреваемых в организации притона для оказания интимных услуг. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 309 УК “Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество“.

Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства. Всего же на профилактический учет поставлены 14 девушек легкого поведения.

Кроме того, сотрудники полиции выявили 12 фактов приставания в общественных местах. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 449 КоАП “Приставание в общественных местах“.