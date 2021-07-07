Улов изъяли у браконьеров.

В дежурную часть Арысского РОП от егерей поступило сообщение о задержании двух браконьеров на Коксарайском водохранилище, занимавшихся незаконной добычей рыбы. При проверке полицейскими установлено, что подозреваемые, жители Арысского и Ордабасинского районов, приехали на водохранилище для ловли рыбы на своем авто Audi-100. Во время обыска стражи порядка изъяли из автомашины около 350 кг рыбы разных видов, две лодки и 400 метров китайских сетей. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего молодых людей доставили в районный отдел полиции.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 335 УК РК “Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений”. В настоящее время по факту незаконной добычи рыбы проводится досудебное расследование. Подозреваемые находятся под подпиской, а автомашина водворена на штрафстоянку. Изъятую выловленную рыбу передали в одно из рыболовных хозяйств Шардаринского района.