Первый месяц лета поразил своими контрастами.

Большую часть месяца вся западная половина страны, а также южные регионы республики, находились под влиянием субтропических воздушных масс, что и обусловило аномальную жару, передает РГП «Казгидромет».

В отдельные дни столбики термометров достигали критериев стихийного гидрометеорологического явления (СГЯ) +40+46°С, (аномалия составила 6-9°), тем самым были перекрыты суточные рекорды в ряде метеостанций юго-западной половины страны: на метеостанции Уральск 29 июня температура составила +41,9°С, что выше максимального значения 2015 года — +39,8°С, на метеостанции Аккудук 29 июня было зафиксировано +44,4°С, что превысило абсолютный максимум 2018 г. — +43,3°С, на метеостанции Атырау 28 июня было +42,8°С, что выше рекорда 2015 г. — +39,8°С, на метеостанции Каратобе (Западно-Казахстанская область) 29 июня была зафиксирована самая высокая температура воздуха +45,5°С, что выше чем в 1991 г.- +41,2°С.

В восточной же половине страны, напротив, в результате влияния холодных воздушных масс из районов северных морей преобладала прохладная и неустойчивая погода, с дождями, порывистым ветром до 15-28 м/с, а в отдельных районах он достигал критериев СГЯ 30-33 м/с (метеостанция Достык Алматинской области, метеостанция Уланбель Жамбылской области). 3 июня на метеостанции Коргалжын Акмолинской области отмечался очень сильный дождь 53 мм (при норме за месяц 34 мм), на метеостанции Жаланаш Алматинской области выпал град диаметром 22 мм, по размерам, достигший критерия СГЯ. В западных и южных регионах часто наблюдалась пыльная буря, при которой видимость ухудшалась до 200-500 м. Так, например, на севере Казахстана в период 5-6 июня отмечались поздние заморозки до 1-2°С, а в дневные часы столбики термометров поднимались всего лишь до отметки +11+19°С.

В г. Нур-Султан рекорды не отмечались, однако самая низкая температура воздуха в столице была зафиксирована 5 июня и составила +2.9°С, абсолютный минимум на этот день составляет -1,5°С (который был зафиксирован в 1971 году), а самая высокая температура воздуха отмечалась 17 июня 2021 года и составила +34.2°С, абсолютный максимум на этот день составляет +37,6°С (который был зафиксирован в 1988 году).

Осадков за месяц выпало 21,4 мм (58% от нормы), при норме за месяц 37 мм.