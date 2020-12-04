В Шымкенте утверждены тарифы для ГКП «Управление водопровода и канализации» на 2021-2025 годы

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент рассмотрены заявки ГКП «Управление водопровода и канализации» на 2021-2025 годы на утверждение тарифов на услуги по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод.

По итогам рассмотрения заявок, Департаментом утверждены новые тарифы с вводом в действие с 1 января 2021 года, в том числе:

— по услугам подачи воды по распределительным сетям в размере 33,37 тенге / м3 без учета НДС или со снижением на 33,52% от проектируемого тарифа 50,2 тенге/м3;

— по услуге отвода сточных вод в размере 8,72 тенге/м3 без учета НДС или со снижением на 87,6% от проектируемого тарифа 70,28 тенге/м3.