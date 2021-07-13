В прямом эфире программы «Народ и Власть» руководитель управления здравоохранения заявил, что ситуация с коронавирусом в Шымкенте сложная.

Бакытжан Позилов призвал жителей и гостей города беречь себя и не посещать общественных мест. Он уверяет, что повторяются события лета 2020 года.

«На данный момент 1096 зараженных, каждый день поступает больше сотни больных, в основном беременные женщины. Прошу вас, беречь себя», — сказал Бакытжан Позилов.

Главный доктор пояснил, что в городе есть запас лекарств на два месяца.

Шуддин Саидов