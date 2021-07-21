Сегодня в Шымкенте состоялась встреча председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Лаззат Рамазановой с общественностью.

Во ходе встречи, прошедшей в рамках проекта «Укрепление семейных ценностей», приняли участие первый заместитель акима города Ш.Мукан и руководители местных исполнительных органов, депутаты городского маслихата, сотрудники местной полиции, представители кризисных центров и активных неправительственных организаций, передает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В ходе встречи председатель Национальной комиссии Лаззат Рамазанова рассказала о семейных ценностях. Отметила роль родителей в семье, связи с общественностью, совершенствование законодательных норм, направленных на укрепление института семьи.

Вместе с тем, присутствовавшие на заседании председатель Республиканского Общественного объединения «Союз отцов» Максутбек Айтмаганбет, тренер программы Street Law Kazakhstan, юрист Медет Усеров, член Совета деловых женщин НПП «Атамекен» Айжан Мукатаева, телеврач, эндокринолог, эксперт anti-age Гульжан Аманбай высказали свое мнение по вопросам осознанного родительства и участия отца в воспитании детей, психологических проблем.

В завершение встречи был обсужден законопроект РК «О противодействии семейно-бытовому насилию», обобщены предложения.